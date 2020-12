Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 07:30 Uhr

Aktuell ist die Feuerwehr bei einem Brand eines in Konz ansässigem Baudiensleistungsunternehmens im Einsatz.





Dort kam es, aus bisher ungeklärter Ursache, zu einem Brand in der Lüftungsanlage einer Halle. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Es konnte keine Schadstoffbelastung festgestellt werden und es wurden keine Personen verletzt.



Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an.



Im Einsatz sind momentan die Feuerwehren der Stadt Konz, Konz-Könen, Wasserliesch und Nittel, sowie die Polizeiinspektion und der Kriminaldienst der PI Saarburg.



