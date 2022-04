Älterer Mann durch Trickdiebstahl bestohlen

Am Mittwoch, 13.04.2022 gegen 16:00 Uhr erschien der Tatverdächtige an der Wohnanschrift des Geschädigten 75-jährigen Mannes in der Neustraße in Schweich.

Durch einen vorgetäuschten Trick gelangte er in das Wohnhaus des Geschädigten und entwendete schließlich zwei Uhren und Modeschmuck im Wert von etwa 1.000 EUR.

Anschließend verließ der Mann mit einem schwarzen Fahrrad die Örtlichkeit in Richtung Bernhard-Becker-Straße. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Ca. 40-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, stämmige Statur, sonnengebräunte Hautfarbe, akzentfreie deutsche Aussprache, keine Brille, bräunliche Sommerjacke, Jeanshose.

Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Schweich nochmals darauf hin, keine fremden Personen ins Haus oder die Wohnung zu lassen. Sollten Zweifel an der Berechtigung des Betretens der Wohnung bestehen, kann die Polizei verständigt werden.



Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



