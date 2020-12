Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 12:41 Uhr

Aach

Achtung Reifenstecher!

Am 15.10.2020 meldete sich ein Anwohner aus Aach bei der Polizeiinspektion Schweich und zeigte an, dass an seinem Auto zum vermehrten Mal ein Reifen mittels Schrauben aufgestochen wurde.