Absturz eines Gleitfliegers

Am Abend des 14.05.2021, Freitag, kam es zum Absturz eines Gleitschirmfliegers in den Weinbergen zwischen Klüsserath und Neumagen-Dhron.

Der aus dem Badischen stammende Pilot des Gleitschirms startete trotz widriger Wind- und Wetterverhältnisse und stützte nur circa 300 Meter von seiner Absprungschanze in die abschüssigen Weinberge. Dabei wurde der 53-Jährige schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht für den Verunglückten nicht.



