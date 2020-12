Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 18:51 Uhr

Die Fahrerin eines PKW verlor in der Ausfahrt die Kontrolle über ihren Audi und stieß in der Folge gegen eine dort befindliche Mauer. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden, die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Abfahrt der Bundesstraße und die Straße „Kaufacker“ zeitweilig voll gesperrt werden.



