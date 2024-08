Idar-Oberstein

Abbiegevorgang endet in körperlicher Auseinandersetzung

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Polizeidirektion Trier

Am 2. August 2024 gegen 16:30 Uhr, kam es in Höhe des Eiskaffees Venezia im Stadtteil Idar zu Streitigkeiten zwischen zwei Autofahrern, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.