Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 03:50 Uhr

Trier

87- Jähriger nach Vermisstensuche tot aufgefunden.

Am Donnerstag, den 27.08.2020, kam es in Irsch in den Abendstunden zu einer umfangreichen Vermisstensuche nach einem 87- Jährigen Irscher, der sich mit seinem Elektrokrankenfahrstuhl von seinem Wohnanwesen in unbekannte Richtung entfernt hatte.