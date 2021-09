55774 Baumholder – Zwei Wohnungseinbrüche am Wochenende

1. In der Nacht zum Sonntag (26.09.2021) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter durch ein gekipptes Fenster in ein Haus in der Berschweiler Straße in Baumholder ein.

55774 Baumholder (ots) –



1. In der Nacht zum Sonntag (26.09.2021) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter durch ein gekipptes Fenster in ein Haus in der Berschweiler Straße in Baumholder ein. Entwendet wurden Silbermünzen und Schmuck.



2. Ein weiterer Wohnungseinbruchsdiebstahl ereignete sich in der darauffolgenden Nacht zum Montag (27.09.2021). Tatort war die Kirchstraße in Baumholder. Auch hier wurde ein gekipptes Fenster aufgehebelt.

Während sich der Täter im Anwesen befand, wurde eine Hausbewohnerin wach. Vermutlich wurde dadurch der Täter gestört und flüchtete.

Ein zuvor im Haus entwendeter Geldbeutel konnte vor dem Anwesen vollständig aufgefunden werden. Die Tatzeit liegt zwischen 03:40 – 03:50 Uhr.



Zu beiden Taten werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Baumholder geben können.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell