19-jähriger Cabrio-Fahrer verliert in Idar-Oberstein Kontrolle über Pkw

Am 22.02.2022, gegen 17.10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Cabriofahrer in Idar-Oberstein die Nahehochstraße (B41) in Fahrtrichtung Birkenfeld und bog nach rechts auf die B422 ab. Im Kurvenbereich verlor der Fahrer auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw, welcher nach links von der Fahrbahn abkam und im Holzzaun mit Metallpfosten hängen blieb.

Glücklicherweise wurden weder die beiden Insassen, noch andere Verkehrsteilnehmer verletzt.

Den jungen Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.



