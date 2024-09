17-Jähriger Motorradfahrer verunfallt schwer

Anzeige

Ein 17-Jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Birkenfeld verlor im Rahmen eines Überholvorgangs auf nasser Straße die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Leitplanke. Der Minderjähriger Fahrzeugführer wird mit einer offenen Beinfraktur durch den Rettungsdienst ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.

An dem Leichtkraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Fahrbahn musste in beide Fahrtrichtungen für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Gegen den Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Weitere Verkehrsteilnehmer sind durch den Unfall nicht zu schaden gekommen.

Durch die Polizei wird insbesondere an Zweiradfahrer appelliert, im Hinblick auf die Geschwindigkeit und herbstlichen Straßenverhältnisse besondere Vorsicht walten zu lassen.



