16-Jähriger aus Jugendhilfeeinrichtung vermisst

Anzeige





Er wurde an diesem Tag zuletzt gegen 16:00 Uhr in Kirn, wo er bis vor Kurzem wohnte, gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.



Marcel Leon ist ca. 150 cm groß, hat rotblonde Haare und eine Einschränkung an seinem linken Daumen.

Welche Bekleidung er am Tag seines Verschwindens trug, ist nicht bekannt.



Ein Foto finden Sie auf unserer Fahndungs-Homepage unter https://s.rlp.de/M3lUJ



Die Polizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat Marcel Leon gesehen?

Wer hat Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten?



Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein rund um die Uhr unter 06781-5610 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-1020

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell