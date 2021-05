Föhren

15 jährige Jugendliche stürzt vom Dach der Grundschule Föhren.

Am Freitag, dem 07.05.2021 stürzte eine 15 jährige Jugendliche vom Flachdach der Grundschule in Föhren, durch eine Plexiglasdachkuppel und fiel in das Treppenhaus der Grundschule.