Zwischenbilanz Wochenende

Nachdem das, doch letztendlich gute, Wetter vermehrt die Besucher in die Innenstadt zog, kam es im Verlauf der Feierlichkeiten bisher zu einer überschaubaren Anzahl von Einsätzen und Straftaten.

Der Großteil der Festbesucher verhielt sich durchgehend friedlich und feierte gemeinsam im Bereich der Innenstadt.



Lediglich vereinzelt kam es, insbesondere am späten Samstagabend, dann zu Einsätzen bei gemeldeten Schlägereien und körperlichen Auseinandersetzungen. Durch Beamte der Polizei Neuwied wurden hierbei mehrere Strafanzeigen aufgenommen.



