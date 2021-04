Roßbach

Zweiradkontrolle im Wiedbachtal

Am Sonntag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr an der Landesstraße 255 in Roßbach (Wied) eine Zweiradkontrolle durch, in deren Verlauf 23 Motorräder kontrolliert wurden.