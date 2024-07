Wissen

Zwei Verkehrsunfälle auf Supermarktparkplatz verursacht – Fahrer betrunken

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Ein 61-jähriger Beschuldigter aus der Verbandsgemeinde Wissen fuhr am Abend des 20.07.2024 auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Schloßstraße ungebremst in eine Parklücke.