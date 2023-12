Zwei Verkehrsunfälle auf der L256 wegen Verstoß gegen die Winterreifenpflicht

Am 27.11.2023 kam es gegen 14:30 Uhr und 15 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen auf der L256 zwischen den Ortslagen Hähnen und Heeg.

Symbolbild Foto: dpa

Aufgrund des Schneefalls war die abschüssige Fahrbahn glatt. In beiden Fällen waren die Unfallverursacher mit Sommerreifen unterwegs und fuhren auf das jeweils vorausfahrende Fahrzeug auf.

Die Polizei weist vor dem Hintergrund auf die situative Winterreifenpflicht in Deutschland hin, die bei winterlichen Straßenverhältnissen (Glatteis, Schneeglätte, Eis- oder Reifglätte) Winterreifen vorschreibt.



