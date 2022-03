zwei Sachbeschädigungen im Bereich Hof Niederasdorf durch unbekannte Täter

Hier wurden in einem Fall unter anderem Reifen, eine Werbetafel und ein Briefkasten beschädigt.

In einem weiteren Fall brannte ein Stromkasten. Die Ursache ist nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist.



Es werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



