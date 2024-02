Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Symbolbild Foto: dpa

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hochstraße im Ortsteil Notscheid. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hochstraße in Richtung Ginsterhahn und wollte nach links abbiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw erkannte die Situation und hielt ebenfalls an. Der darauffolgende 38-jährige Pkw-Fahrer übersah den stehenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw auf den abbiegenden geschoben. Es entstand hoher Sachschaden, zwei Beteiligte wurden leicht verletzt.



