Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis festgestellt

Linz am Rhein (ots). Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden am Abend des 31.07.24, kurz hintereinander, zwei PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis festgestellt.

Anzeige

Die beiden 21- und 24-Jährige befuhren die B42 in Linz und in Bad Hönningen. Sie wiesen im Rahmen der Kontrolle Hinweise auf einen zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln auf. Durchgeführte Urintest verliefen positiv auf die Stoffgruppe THC. Beiden Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell