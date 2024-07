Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 13.07.2024 stellten Beamte der Polizei Linz in Rheinbrohl zwei Fahrzeugführer fest, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Anzeige

Zunächst befuhr gegen 18:30 Uhr ein 23-Jähriger aus Rheinbrohl die Bachstraße mit einem E-Scooter. Da dieser augenscheinlich weder zugelassen noch versichert war, erfolgte eine Verkehrskontrolle. Dabei wurden drogentypische Auffallerscheinungen beim Fahrzeugführer festgestellt. Er gab zudem an, vor 1,5h einen Joint geraucht zu haben. Gegen 20:40 Uhr wurde dann ein 35-jähriger PKW-Führer aus Rheinbrohl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Beiden Personen wurde ein Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell