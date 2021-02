Zwei Fälle von versuchten Betrug durch falsche Polizeibeamte

In beiden Fällen kam es aufgrund der Reaktion der Geschädigten nicht zum Schadenseintritt. Ein etwa 40 jähriger Mann mit akzentfreiem Deutsch gab telefonisch sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei aus. Aufgrund laufender Ermittlungsverfahren erfragte er die Bankdaten der 63 und 76 Jahre alten Geschädigten. In einem Fall wollte er auch die ID-Nummer des Computers wissen.

Die Geschädigten beendeten in beiden Fällen das Gespräch ohne die gewünschten Daten zu nennen und riefen die Polizei Neuwied an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell