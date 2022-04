Zwei Einbrüche in der Brechhofer Straße

03./01.04.2022) kam es zu gleich zwei Einbrüchen in Geschäftsräume in der Brechhofer Straße in Raubach. Die unbekannte Täterschaft entwendete dabei Diebesgut in noch nicht näher bezifferter Schadenshöhe. In den frühen Morgenstunden des Freitags wurden durch eine Zeitungsausträgerin zwei verdächtige Personen im Tatort-Bereich gesichtet, die im Tatzusammenhang stehen könnten.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



