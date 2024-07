Zusammenstoß zweier Radfahrer

Am Dienstagmorgen stießen zwei Fahrradfahrer frontal in der Straße In der Mark zusammen und wurden schwer verletzt.

Anzeige

Die beiden Rennradfahrer aus Erpel und Bad Hönningen befuhren jeweils in entgegengesetzter Richtung die Straße und begegneten sich mittig der Fahrbahn in einer Kurve. Neben den Verletzungen der beiden Radfahrer wurden beide Fahrräder so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell