Zusammenstoß an der Kreuzung Wegestock

Am Montagmorgen befuhr eine 35-jährige Frau aus Neustadt mit ihrem Pkw die L 256 und hatte die Absicht auf die L 254 in Fahrtrichtung St.-Katharinen abzubiegen. Hierbei übersah sie den von rechts auf der L 254 herannahenden bevorrechtigten Pkw eines 23-jährigen Mannes aus Bad Ems. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die erheblich beschädigt wurden. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.



