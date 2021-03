St. Katharinen

Zimmerbrand

In der Nacht zum Freitag wurde der Polizeiinspektion in Linz gegen 02:35 Uhr ein Wohnhausbrand in der Wiesenstraße in St. Katharinen gemeldet. Wie die Polizei vor Ort vorläufig ermitteln konnte, geriet ein Rechner in einem Zimmer des Obergeschosses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, wodurch es zu Schäden in dem Zimmer kam.