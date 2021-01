In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29.30.01.2021, wurde in Hamm (Sieg) ein Zigarettenautomat aufgebrochen.

Hamm (Sieg) (ots). In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29./ 30.01.2021, wurde in Hamm (Sieg) ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der Automat ist in der Lindenallee in der Nähe der Verbandsgemeindeverwaltung aufgestellt. Aus dem Gerät wurden Geld und Zigaretten gestohlen, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise auf den Einbruch geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell