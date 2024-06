Zeugin ertappt Dieb beim Durchsuchen eines Autos

Auf frischer Tat ertappte eine Zeugin den bislang unbekannten Tatverdächtigen eines Diebstahls aus einem PKW, welcher in der Sandstraße geparkt war.

Die Zeugin meldete sich am 31.05. gegen 23:00 Uhr auf hiesiger Dienststelle, weil sie kurz zuvor den geparkten PKW ihrer Schwester mit geöffneten Türen festgestellt habe. Auf dem Fahrersitz soll sich eine fremde, männliche Person befunden haben, welche gerade im Begriff gewesen sei, das Fahrzeug nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Auf Ansprache flüchtete die Person sodann in Richtung Bahnhof. Im Nachgang stellte die Geschädigte das Fehlen ihrer Bankkarte sowie eines geringen Bargeldbetrags fest.



Die flüchtige, tatverdächtige Person wurde von der Zeugin wie folgt beschrieben:



– männlich

– ca. 22-27 Jahre alt

– ca. 170cam-180cm groß

– dunkler Hauttyp

– lange schwarze Haare zu einem Zopf gebunden

– dunkle Kleidung

– mitgeführter schwarzer Rucksack

– sprach gebrochen deutsch



Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 926-0

www.polizei.rlp.de

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



