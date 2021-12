Neuwied Irlich

Zeugensuche nach Vorfall auf der Wollendorfer Straße/ Büng (Neuwied Irlich)

Am 16.12.2021, gegen 17.00 Uhr, kam es an der Einmündung zwischen der Wollendorfer Straße und an der „Büng“ zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.