Neuwied

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht „Am Schlosspark“ in Neuwied

Am Mittwoch, 30.03.2022, kam es in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 19:00 in der Straße Am Schlosspark in Neuwied, Höhe Hausnummer 62, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter PKW im hinteren Bereich erheblich beschädigt wurde.