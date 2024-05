Scheuerfeld

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am 18.04.2024 kam es zwischen 09:00 und 10:00 Uhr in der Schulstraße in Scheuerfeld zur Beschädigung eines Grundstückszaun durch vermutlich ein Müllfahrzeug, der Fahrer des Fahrzeuges hat sich im Anschluss unerlaubt entfernt.