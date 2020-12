Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 11:10 Uhr

Neuwied

Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Neuwied, Andernacher Straße

Am Donnerstag, den 29.10.2020, kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Andernacher Straße 21 in Neuwied.