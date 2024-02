Zeugenaufrufe für Kennzeichendiebstahl in Herdorf und Verkehrsunfallflucht in Nauroth

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa



In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zum Diebstahl eines Kennzeichenpaares auf dem Parkplatz des LIDL-Markts in Herdorf. Die 26-Jährige Geschädigte zeigte an, dass sie ihren PKW am Freitag gegen 22:00 Uhr abstellte und heute morgen um 09:00 Uhr den Diebstahl feststellte.

Hinweise zum Täter melden Sie bitte der PI Betzdorf.



VGV Betzdorf-Gebhardshain



Pflanzkübel durch unbekannte Täter kaputtgefahren – Zeugenaufruf!

Eine 37-Jährige Anwohnerin der Mittelstraße in Nauroth meldete am Samstagmorgen, dass in der vergangenen Nacht ihre Blumenkübel „kaputtgefahren“ worden seien. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 23.02.24, 20:15 Uhr und 24.02.2024, 08:31 Uhr, liegen.

Sofern Sie Hinweise auf den/die Täter geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Betzdorf.



