Eichelhardt

Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu Verkehrsverstößen geben?

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Abend des 12.08.2024 befuhr zwischen 19:15 Uhr und 19:35 Uhr ein grauer Pkw mit dem Teilkennzeichen WW die B 256 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Eichelhardt, um dort weiter auf die L 290 in Fahrtrichtung Kroppach abzubiegen.