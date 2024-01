Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht

Im Tatzeitraum vom 22.01.24, 22:00 Uhr bis 23.01.24, 19:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren silbernen Seat Altea auf einem Stellplatz in der Einmündung Linzer Straße/Peter-Altmeier Straße in Sankt Katharinen.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stelle sie eine Beschädigung entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite in Höhe von ca. 83-90 cm fest. Zudem konnten rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



