Neuwied

Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht

Am Montag den 25.04.2022 ereignete sich in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Mitarbeiter- und Besucherparkplatz des St. Elisabethkrankenhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Neuwied.