Zeugenaufruf Unfallflucht Lidl-Parkplatz

Am 09.04.2024 zwischen 16:30 Uhr und 16:50 Uhr stieß der Fahrzeugführer eines älteren, dunklen PKW beim Ausparken gegen den PKW der Geschädigten, einen weißen Dacia.

Anzeige

Die beiden Fahrzeuge standen nebeneinander auf dem Parkplatz des LIDL in Unkel. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich laut Zeugenaussage um eine ältere, männliche Person. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell