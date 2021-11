Zeugenaufruf: Suche nach möglichen Geschädigten einer Straßenverkehrsgefährdung

Dieser fuhr in der Folge auf der L270 von Hümmerich in Fahrtrichtung Horhausen und von dort aus entlang der B256 bis nach Flammersfeld. Der PKW konnte letztlich in der Gemarkung Flammersfeld angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Ursächlich dürfte nach jetzigem Stand der Ermittlungen die Ablenkung durch die Nutzung eines Mobiltelefons gewesen sein.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



