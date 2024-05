Zeugenaufruf – Schüsse durch Schreckschusspistole

Am 09.05.2024 gegen 17:15 Uhr erhielt die PI Linz Kenntnis über eine männliche Person, die im Waldgebiet neben der Kasbachtalstraße, in Richtung der Erpeler Ley, mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgab.

Anzeige

Die männliche Person trug ein schwarzes T-Shirt. Zeugen die Hinweise auf die Person geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein, POK'in Heidelberg



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell