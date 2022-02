Zeugenaufruf – PKW fährt Schlangenlinien auf B42

B42 Linz am Rhein (ots) – Am 21.02.2022 gegen 06:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Linz einen auf der B42 in schlangenlinien geführten PKW.

Der Fahrzeugführer des dunklen Citröen fuhr von Bad Hönningen in Fahrtrichtung Linz am Rhein mehrfach über die Mittellinie der Fahrbahn in den Gegenverkehr. Zeugen sowie insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den PKW gefährdet wurden, werden um persönliche oder telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.



