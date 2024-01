Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Morgen des 30.01.2024 stellte der Geschädigte fest, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich in der Zeit vom 22.01.2024 – 30.01.2024 gegen seinen silbernen Firmenwagen der Marke Ford gefahren ist.

Symbolbild Foto: dpa

Der Firmenwagen war zwischen einem Industriegebäude und der alten Schule in Dernbach, gegenüber einer Bushaltestelle abgestellt. Das Fahrzeug wurde am hinteren rechten Kotflügel nicht unerheblich beschädigt. Die vorgefundenen Spuren lassen annehmen, dass es sich möglicherweise um einen Lastwagen gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



