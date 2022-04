Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots). Am Sonntag den 24.04.20222 kam es in der Zeit von 14:30 – 15:45Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes in Linz am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der beschädigte PKW parkte in der Nähe der dortigen KSK-Filiale und wurde an der Beifahrertüre vorne durch ein vermutlich weißes Fremdfahrzeug beschädigt.



Die Auswertung pot. vorhandener Videoaufnahmen dauert an.



Zeugen, die Angaben zu einem vermeintlichen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten sich an die örtlich zuständige Polizei Linz am Rhein unter der 02644 9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de zu wenden.



