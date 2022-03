Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 28.03.22 gegen 06:30 Uhr befuhr ein LKW die B42 von Linz kommend in Fahrtrichtung Unkel.

In Höhe der Einmündung zur Frongasse kam ein PKW-Fahrer, welcher in entgegengesetzter Richtung die B42 befuhr, von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er seitlich mit dem LKW zusammen. Anschließend entfernte er sich von der Verkehrsunfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 gebeten.



