Unkel

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen gegen 11:00 h befuhr ein weißer Transporter die Siebengebirgsstraße in Unkel in Fahrtrichtung NRW und kollidierte beim Vorbeifahren mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW.