Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K1

Vor Ort stellt sich heraus, dass der Motorradfahrer auf Grund einer großen Ölspur auf der Fahrbahn zu Fall gekommen war. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Verursacher der Ölspur dauern an.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



