Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wie im Nachgang bekannt wurde, ereignete sich am Freitag, 19.01.2024, gegen 10:45 h, auf dem Parkplatz des Vorteilcenters in Unkel ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Hierbei fuhr ein weißer VW UP einen 78-jährigen Fußgänger an, wodurch dieser sich erhebliche Prellungen zuzog. Am Unfalltag selbst wurde weder die Polizei noch der Rettungsdienst hinzugezogen. Der Verursacher beging keine Unfallflucht, da man sich zuvor die Personalien ausgetauscht hatte. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder online über pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-9430





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell