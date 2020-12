Zeugenaufruf nach Vandalismus und Graffiti

Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 14:20 Uhr

Im Zeitraum von Samstag, den 08.08.2020, 20:00 Uhr und Sonntag, den 09.08.2020, 12.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter in Malberg, im Bereich des dortigen Barbaraturmes, diverse Sachbeschädigungen begangen.

An einer dort aufgestellten Sitzbank wurden Latten abgerissen, teilweise angekokelt und quer über die angrenzende Wiese verteilt/geworfen, sowie die Bank schließlich umgeworfen. Auf dem gesamten Gelände wurde Müll liegen lassen, u.a. ein Einweggrill, mit dem der/die Täter dort vermutlich gegrillt hatten. Weiter wurde eine an einer Wand fest angebrachte Infotafel mutwillig abgerissen. Auch ein dort befindlicher Verteilerkasten der Telekom wurde mittels aufgebrachtem Graffiti beschädigt. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Betzdorf unter der Tel.: 02741-9260.



