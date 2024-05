Zeugenaufruf nach Unfall im Rahmen der Radausfahrt des Windhagen-Marathons

Am Sonntag, den 12.05.2024, kam es im Rahmen der Radausfahrt des Windhagen-Marathons in der Gemarkung Neustadt (Wied) zwischen den Ortsteilen Ober- und Niederetscheid zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Teilnehmenden.

Hierdurch stürzte und verletzte sich eine weibliche Radfahrerin. Es entstand Sachschaden am mitgeführten Fahrrad. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern entfernte sich der männliche Verursacher.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell