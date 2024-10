Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am frühen Mittwochmorgen, 16.10.2024, 00:05 Uhr bis 00:10 Uhr, flüchtete ein hochmotorisierter PKW, Marke Mercedes-Benz, Typ: AMG GLE aus der Neuwieder Innenstadt (Engerser Straße) in Richtung Rheinbrücke und anschließend in die Ortslage Weißenthurm.

Anzeige

Im Rahmen der Nacheile konnte der flüchtige SUV nicht mehr festgestellt werden. Zum Zeitpunkt der Flucht vor der Polizei waren aber sowohl in der Innenstadt als auch auf der B 256/Rheinbrücke in Fahrtrichtung Weißenthurm noch andere Verkehrsteilnehmer unterwegs. Sollten hier andere Verkehrsteilnehmer durch den Flüchtigen gefährdet oder behindert worden sein, so werden diese gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 oder per email pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell