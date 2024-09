Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Linz am Rhein (ots). Am 08.09.2024, gegen 21:15 Uhr, wurde der Polizeidienststelle Linz am Rhein ein unsicher geführter, dunkler PKW der Marke Ford, auf der L253 aus Linz kommend, mit Fahrtrichtung Kretzhaus gemeldet.

Der Fahrer des PKW konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Durch die Polizeibeamten wurde hierbei beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Dieser gab an, zuvor das Winzerfest in Linz besucht zu haben.

Durch weitergehende Befragung, konnte weiter in Erfahrung gebracht werden, dass es im Bereich Obererl, durch eine Vollbremsung ohne erkennbaren Grund, zu einem Beinaheunfall gekommen ist.

Gesucht werden weitere Zeugen, denen das unsicher geführte Fahrzeug aufgefallen ist oder die durch dieses gefährdet wurden.



