Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

In der Ortslage Anhausen befuhr ein schwarzer Seat die Dierdorfer Straße in Fahrtrichtung Neuwied, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn fuhr und einen entgegenkommenden Lkw

zum Ausweichen zwang. Ebenfalls wurde durch einen Zeugen geschildert, dass der besagte Fahrzeugführer deutliche Schlangenlinien gefahren haben soll.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



